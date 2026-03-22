Ударная волна от БПЛА повредила стекла квартир в деревне Изора

По состоянию на 22:21 в Ленинградской области 22 марта силами ПВО уничтожено десять беспилотников. Информацию о продолжающейся атаке БПЛА сообщает губернатор региона Александр Дрозденко. От ударной волны в деревне Изора в Гатчинском районе повреждено остекление трех квартир. Пострадавших нет.

Режим воздушной опасности продолжается более шести часов. Об угрозе БПЛА губернатор Дрозденко сообщил в соцсетях в 16:09. В 17:12 глава региона заявил об уничтожении двух беспилотников. Через 40 минут – еще одного. В 18:55 Дрозденко уведомил ещё о двух сбитых БПЛА. К восьми часам число сбитых беспилотников выросло до восьми. Глава региона отметил, что работа по отражению атаки продолжается.

Власти региона предупреждали о возможном ухудшении скорости мобильного интернета. Ограничения затронули, в том числе, Петербург.

Это уже третья атака беспилотников в Ленинградской области за неделю. До этого о сбитых БПЛА сообщали утром 17 марта и в ночь на 18 марта. Всего известно о 25 беспилотниках, уничтоженных с 17 по 22 марта.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру