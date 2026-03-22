ЗакС.Ру в Max ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 22 марта 2026, 17:38

Над Ленобластью сбили два БПЛА

фото ЗакС политика

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 22 марта в 17:12 в соцсетях сообщил, что над регионом уничтожили два БПЛА. По предварительной информации, никто не пострадал. Опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленобласти губернатор объявил в 16:09. Тогда же глава региона предупредил горожан о возможном понижении скорости мобильного интернета. 

Судя по данным сервиса Downdetector, петербуржцы начали жаловаться на отсутствие мобильного интернета в 14:20. За сутки более пяти тысяч пользователей сообщили о проблемах с загрузкой приложений. Во многих районах города работают только интернет-сервисы из "белого списка". 

Также в аэропорту Пулково сообщили об изменениях в расписании рейсов. Аэропорт принимает и отправляет рейсы только по согласованию с соответствующими органами. По данным Росавиации, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. 

В последний раз атака беспилотников на Ленобласть произошла 18 марта. Тогда силы ПВО обезвредили три летательных аппарата. Режим воздушной опасности длился более двух часов. В результате атаки никто не пострадал. 

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама