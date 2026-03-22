Над Ленобластью сбили два БПЛА

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 22 марта в 17:12 в соцсетях сообщил, что над регионом уничтожили два БПЛА. По предварительной информации, никто не пострадал. Опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленобласти губернатор объявил в 16:09. Тогда же глава региона предупредил горожан о возможном понижении скорости мобильного интернета.

Судя по данным сервиса Downdetector, петербуржцы начали жаловаться на отсутствие мобильного интернета в 14:20. За сутки более пяти тысяч пользователей сообщили о проблемах с загрузкой приложений. Во многих районах города работают только интернет-сервисы из "белого списка".

Также в аэропорту Пулково сообщили об изменениях в расписании рейсов. Аэропорт принимает и отправляет рейсы только по согласованию с соответствующими органами. По данным Росавиации, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В последний раз атака беспилотников на Ленобласть произошла 18 марта. Тогда силы ПВО обезвредили три летательных аппарата. Режим воздушной опасности длился более двух часов. В результате атаки никто не пострадал.

