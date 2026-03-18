Новости 18 марта 2026, 11:10

Ночью 18 марта над Ленобластью сбили три беспилотника

Силы ПВО ночью 18 марта уничтожили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Ленинградской областью, сообщил глава региона Александр Дрозденко в своих социальных сетях. Режим воздушной опасности длился более двух часов. 

Воздушную опасность объявили в 2:23, жителей предупредили о возможном снижении скорости мобильного интернета. В 4:40 Дрозденко сообщил о двух сбитых беспилотниках над Ленобластью. Отбой дали в 4:44. Глава региона написал, что во время операции силы ПВО уничтожили три воздушные цели.

"Над регионом уничтожено три БПЛА . Жертв и повреждений нет", - сообщил Дрозденко.

В предыдущий раз воздушную опасность объявляли утром 17 марта. Силы ПВО сбили 15 беспилотников над территорией Ленинградской области. Угроза действовала в период с 4:59 до 10:02 и затронула юго-западные районы области, а также побережье Финского залива. Дрозденко сообщил, что обломки одного из сбитых аппаратов упали в зону трубопровода в Выборгском районе. Никто не пострадал. 

По данным Минобороны, в течение ночи 18 марта силы ПВО перехватили и уничтожили 85 БПЛА. Больше всего воздушных угроз обезвредили в Краснодарском крае, там сбили 42 беспилотника. 

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру


