Беглов обратился к петербуржцам в годовщину воссоединения Крыма с Россией

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил горожан с 12-й годовщиной присоединения Крыма к России. Текст обращения опубликовали на сайте Смольного 18 марта. Глава города назвал воссоединение Крыма с Россией важнейшим этапом новейшей истории страны.

"В сознании всех поколений Крым и Севастополь всегда были частью России, оплотом государственности, военной мощи и культуры. Их возвращение на Родину – акт исторической справедливости," - отметил Беглов.

Беглов назвал Петербург и Севастополь городами-побратимами и напомнил, что во время Крымской весны Северная столица безоговорочно поддержала президента России и жителей Крыма.

В честь годовщины 18 марта в Доме национальностей пройдет молодежная акция "Крым сквозь века". Также акции и памятные мероприятия проведут в образовательных учреждениях города.

По сообщениям пресс-службы филиала РТРС "Санкт-Петербургский региональный центр", на телебашне Петербурга в честь годовщины исторического события включат праздничную подсветку в цветах российского триколора. Увидеть ее можно будет с 19:50 18 марта до 7 утра 19 марта.

