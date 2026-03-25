Атаку беспилотников отразили в Кронштадте

Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Кронштадте, сообщили утром 25 марта в администрации губернатора. По информации Смольного, инцидент обошелся без пострадавших и разрушений. Воздушную угрозу в Петербурге отменили в 09:40, через четыре минуты отбой дали и в Ленинградской области.

Губернатор Александр Беглов организовал в Кронштадте заседание оперативного штаба по ликвидации последствий атаки. В городе частично повреждено остекление нескольких жилых домов и автомобилей.

"Для жителей организуется пункт горячего питания", — добавили в Смольном.

Воздушная угроза в Ленобласти была объявлена после полуночи, в половину третьего угрозу БПЛА объявили в Петербурге. В 07:12 глава Ленобласти Александр Дрозденко сообщил о ликвидации 56 беспилотников. В зоне порта Усть-Луга в ходе атаки произошло возгорание, также была повреждена кровля жилого дома в Выборге, сообщил он. По предварительным данным, в регионе никто не пострадал.

Утром в понедельник Дрозденко сообщил о более чем 70 БПЛА, сбитых за сутки в небе над Ленобластью. Это стала самая мощная атака беспилотников с июля 2025 года.

UPD: Как уточнил Дрозденко, всего при отражении атаки был уничтожен 61 БПЛА.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру