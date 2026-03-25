Воздушную опасность объявили в Ленобласти

На территории Ленинградской области вновь объявлен режим воздушной опасности из-за беспилотников, сообщил в 11:54 глава региона Александр Дрозденко и предупредил о возможном ухудшении качества мобильной связи. В аэропорту Пулково ввели ограничения на прием и выпуск самолетов.

"Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. Возможно понижение скорости мобильного интернета", — написал Дрозденко в своих социальных сетях.

Это уже третий такой случай за прошедшие сутки. До этого о воздушной опасности Дрозденко предупреждал вечером 24 марта, однако спустя менее часа сообщил об отбое тревоги. Вновь о введении режима угрозы глава Ленобласти написал после полуночи, утром он отчитался о ликвидации 61 БПЛА. При отражении атаки произошло возгорание в порту Усть-Луга, а в Выборге была повреждена кровля жилого дома.

Отражать атаку пришлось также на территории Петербурга. В Кронштадте было частично повреждено остекление домов и автомобилей. Губернатор Александр Беглов провел заседание оперативного штаба по ликвидации последствий произошедшего. В ходе атаки никто не пострадал.

UPD: Аэропорт Пулково приступил к приему и отправке рейсов по согласованию с соответствующими органами, сообщили в Росавиации в 12:38.

