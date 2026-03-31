Три человека пострадали в результате атаки БПЛА на Ленобласть

Утром 31 марта из-за падения обломков БПЛА в поселке Молодцово в Кировском районе Ленинградской области трем жителям потребовалась медицинская помощь. Среди них двое детей, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Пострадавших доставили в больницу Шлиссельбурга. Угрозы жизни нет.

"Медицинская помощь потребовалась троим жителям, двое из которых — дети. Угрозы жизни нет. Пострадавшим оказывается помощь в больнице Шлиссельбурга", – написал Дрозденко в соцсетях.

Обновление. Дрозденко уточнил, что пострадавшим не потребовалась госпитализация. После осмотра их отпустили домой.

Всего к 6:00 над регионом сбили 38 беспилотников. В поселке Молодцово повреждено остекление в трех многоквартирных домах, двух кабинетах средней школы и в здании Центра соцзащиты, которое находится на капитальном ремонте.

Также Дрозденко сообщил о повреждениях в порту Усть-Луга. Угроза БПЛА в регионе продолжается с 23:04 30 марта. По словам губернатора, отражение атаки продолжается в Кингисеппском и Выборгском районах.

