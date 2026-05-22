Фонтанка: В конюшне на Ропшинском шоссе в пожаре погибли 18 лошадей

Во время пожара в конюшне на Ропшинском шоссе в Петродворцовом районе 22 мая погибли по крайней мере 18 лошадей, передает "Фонтанка". В помещениях, где произошло возгорание, располагается конно-спортивный клуб "Виера". Руководство клуба официальных комментариев не опубликовало. Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу о пострадавших не сообщала.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: Петродворцовый район, Ропшинское шоссе, дом 8. В одноэтажном здании конюшни размером 20х180 метров происходило горение обстановки на площади 140 кв. метров", —говорится в сообщении ГУ МЧС по Петербургу.

Уведомление о возгорании поступило сотрудникам пожарной службы в 01:40. Инцидент произошел в одном из зданий конюшни. К ликвидации возгорания привлекли семь единиц техники и 28 человек. В 02:05 пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС. В 02:56 возгоранию в конюшне присвоили номер 1. В 03:34 горение полностью ликвидировали.

Конно-спортивный клуб "Виера" работает более 16 лет. Он ориентирован на подготовку лошадей и спортсменов, содержание спортивных лошадей, тренировки по конкуру и выезды. Комплекс включает три крытых манежа, два плаца для тренировок наездников и помещения для ухода за лошадьми.

