Смольный назвал "недоразумением" задержание главы ансамбля "Нефес"

Власти Петербурга назвали задержание руководителя крымско-татарского ансамбля "Нефес" Севиле Халиловой "недоразумением" и заявили о готовности продолжать сотрудничество с участниками ансамбля, передает "Фонтанка". По словам председателя комитета по межнациональным отношениям Олега Капитанова, крымско-татарский флаг мог вызвать вопросы у силовиков из-за визуального сходства с символикой запрещенной в России организации. Ранее Халилову и руководителя Крымско-татарского общества Петербурга при Доме национальностей Радиона Эсмедляева задержали после прогулки детей с раскрытым флагом у Петропавловской крепости.

"Это было недоразумение, повторюсь почему. Потому что та организация экстремистская, которая запрещена, флаг крымских татар использовала как свою символику, понимаете? Конечно же, разобраться сразу, кто здесь, наверное, было невозможно. Я благодарю всех, кто приехал. Мы единый народ, единый народ России. Мы сейчас все работаем над всей нашей важной и очень необходимой для нас победой", — приводит издание слова Капитанова.

Чиновник заявил, что силовые структуры не могли не отреагировать на использование символики, которая может ассоциироваться с экстремистскими организациями. По его словам, полиция действовала для предотвращения возможных рисков. Капитанов также назвал ансамбль "жемчужиной" и добавил, что город намерен и дальше взаимодействовать с "Нефесом".

Глава комитета по межнациональным отношениям встретился с делегацией из Крыма вечером 19 мая. Вместе с ним ансамбль поприветствовал руководитель Петербургского Дома национальностей Игорь Жуков. Представители городских властей организовали ансамблю экскурсию по Петергофу, поблагодарили участников коллектива за выступления в Петербурге и вручили детям и сопровождающим взрослым подарки — портативные зарядные устройства, книги, журналы и раскраски. После "Нефес" отправили на водную прогулку по рекам, каналам и Финскому заливу.

Халилову и Эсмедляева задержали 17 мая. Халилова вместе с участниками детского хореографического коллектива "Нефес" посетила Петропавловскую крепость в рамках экскурсии. Во время прогулки дети в национальных костюмах развернули флаги России, Крыма и крымско-татарский флаг. После этого ее и Эсмедляева доставили в отдел полиции. На Халилову завели дело по статье о нарушении порядка проведения публичного мероприятия (ст. 20.2 КоАП РФ), однако суд вернул протокол составителям для устранения процессуальных ошибок.

Крымско-татарский ансамбль "Нефес" приехал в Петербург для выступления перед ветеранами СВО, кадетами и курсантами, а также концерта в историческом парке "Россия — моя история". В состав делегации вошли 57 человек, в том числе 32 воспитанника ансамбля в возрасте от 3 до 18 лет.

