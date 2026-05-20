Полиция задержала троих фигурантов дела о хищении выплат военным в Петербурге

Сотрудники полиции совместно с прокуратурой и Росгвардией задержали троих участников группы, подозреваемых в хищении выплат контрактникам, сообщили 20 мая в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По версии следствия, фигуранты присваивали федеральные и региональные выплаты, положенные военнослужащим, заключившим контракт с Минобороны. Ущерб по одному из эпизодов составил 812 тысяч рублей. Общий ущерб по делу превысил 10 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ). Одного из задержанных отправили под арест, еще двоим избрали домашний арест и запрет определенных действий.

По данным полиции, группа действовала с 2024 года на территории Петербурга и Ленобласти. Трое подозреваемых в возрасте 28, 35 и 40 лет через связи в районных администрациях, пунктах отбора на контрактную службу и других учреждениях находили людей из социально неблагополучной среды, а также граждан с проблемами со здоровьем, считают следователи. По версии правоохранителей, злоумышленники предлагали подписать контракт с Вооруженными силами, после чего получали доступ к банковским картам контрактников и распоряжались поступающими на счета выплатами.

По данным МВД, деньги обналичивали через сеть фирм-однодневок. Кроме того, силовики выявили факты фиктивных браков для получения компенсаций в случае гибели военнослужащих, а также оформление доверенностей, позволяющих фигурантам управлять чужими счетами.

Обыски прошли в Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях, в том числе в здании администрации в Новгородской области. Во время следственных действий сотрудники полиции изъяли 2,6 млн рублей, банковские карты и телефоны контрактников, оргтехнику, документы, а также травматический пистолет и мелкокалиберную винтовку с патронами. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

В середине апреля работницу социальной службы Адмиралтейского района обвинили в хищении 12 млн рублей у бездомных людей, подписавших контракты с Минобороны. По версии следствия, она якобы убедила граждан передать ей банковские карты с выплатами. Суд отправил фигурантку под домашний арест.

