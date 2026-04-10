Петербурженку обвинили в краже 12 млн рублей у бездомных, подписавших контракт с МО

Ленинский районный суд Петербурга отправил под домашний арест работника социальной службы Адмиралтейского района Индиру Севостьянову, сообщили 10 апреля в объединенной пресс-службе судов. Она пробудет под домашним арестом как минимум до 6 июня. Накануне ее задержали и предъявили обвинение в хищении более 12 млн рублей у бездомных людей, заключивших контракты с Министерством обороны. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, Севостьянова, находясь на должности специалиста по социальной работе отделения социальной помощи для граждан без определенного места жительства, нашла двух граждан, заключивших контракт с Минобороны. Она якобы убедила их передать ей банковские карты, на которые приходили выплаты. После этого Севостьянова сняла более 12 млн рублей, считает следствие.

Следствие требовало арестовать обвиняемую, однако суд не удовлетворил ходатайство следователя и счел неубедительными аргументы, что Севостьянова может помешать расследованию дела. Санкция вменяемой ей статьи предусматривает до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

В октябре 2025 года сотрудники полиции задержали четверых человек по подозрению в мошенничестве. Фигуранты дела якобы помогали заключить контракты с Минобороны гражданам, которым в этом ранее уже отказали в ведомстве. После этого злоумышленники оформляли банковские карты для выплат, получали к ним доступ и перечисляли средства на собственные счета. По данным правоохранителей, сумма ущерба составила более 2,5 млн рублей.

