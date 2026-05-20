Новости 20 мая 2026, 12:38

Число погибших после взрыва на стройке Судебного квартала увеличилось до двух

Следственный комитет по Петербургу возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ) после взрыва газового оборудования на стройплощадке Судебного квартала на проспекте Добролюбова в Петроградском районе, сообщили 20 мая в пресс-службе ведомства. По данным следкома, в результате происшествия погибли двое рабочих, еще один человек получил травмы. Изначально журналисты со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС сообщали об одном погибшем человеке и одном госпитализированном пострадавшем.

"Следователем проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также виновных лиц", — говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура Петроградского района поставила на контроль ход и результаты расследования происшествия на строительном объекте.

Инцидент произошел днем 19 мая на территории строительства Судебного квартала в Петроградском районе Петербурга. В автомобиле КамАЗ произошел взрыв газового оборудования. Как сообщали экстренные службы, в цементовозе разгерметизировался один из восьми газовых баллонов.

В июне 2025 года на стройке Судебного квартала погиб один рабочий. Монтажник упал с высоты со здания будущего Верховного суда. После госпитализации он скончался в Мариинской больнице. СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (ст. 216 УК РФ).

Судебный квартал строят на Петроградской стороне для размещения зданий Верховного суда, Высшего арбитражного суда и Судебного департамента при Верховном суде. На территории квартала также планируют построить Дворец танца Эйфмана. В мае 2026 года стоимость контракта на строительство Судебного квартала увеличили до 62,5 млрд рублей. 

Екатерина Гусева / Фото: Следственный комитет по Петербургу (скриншот видео)


