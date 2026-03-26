Бастрыкин заинтересовался делом о нападении на журналистов

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин 26 марта запросил доклад о расследовании дела по факту нападения на сотрудников СМИ в Петербурге, сообщили в пресс-службе СК. Накануне в районе КАД женщина набросилась на репортера и оператора, которые работали над материалом про ДТП. Следователи возбудили уголовное дело по статье о воспрепятствовании профессиональной законной деятельности журналистов с применением насилия (ст. 144 УК РФ).

"Глава ведомства Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Козлову В.П. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Как сообщили следователи, 25 марта фигурантка дела не менее одного раза ударила оператора в область лица. Также она намеревалась выхватить у репортера мобильный телефон. В результате конфликта журналисты получили травмы.

Пострадавшими оказались работники канала "78". По статье о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов с применением насилия предусмотрено в наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

В мае 2025 года мужчина напал на журналистку. Девушка проходила стажировку на одном из телеканалов и снимала репортаж о травмировании подростка. Пострадавшая получила черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру