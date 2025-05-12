Следком проверяет нападение на журналистку в Невском районе

Следственный отдел по Невскому району ГСУ СК России по городу Петербургу проводит проверку по факту нападения на журналистку, сообщила пресс-служба ведомства 12 мая. Доследственная проверка была организована по признакам воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста с применением насилия (ст. 144 УК РФ).

Как отмечается в публикации, инцидент произошел 11 мая в парадной дома на улице Грибакиных. Неизвестный напал на стажера-журналиста телеканала, которая в том районе готовила репортаж о травмировании подростка согласно съемочному заданию. По словам пострадавшей, мужчина схватил ее за одежду, начал выталкивать из парадной и ударил в область лица.

Обращение в Следком направил председатель петербургского отделения Союза журналистов России Дмитрий Шерих. Он отмечает, что пострадавшей оказалась корреспондент телеканала 78 Алена Чернышева.

Как сообщает сам телеканал, нападение произошло "во время работы с соседями пострадавшего от взрыва петарды 18-летнего молодого человека". По информации 78, неизвестный ударил Чернышеву, повалил на землю в парадной дома и начал душить ее. Когда журналистка смогла отбиться, он нанёс ей ещё несколько ударов по лицу. В результате у Чернышевой были диагностированы сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушибы и кровоподтек нижней челюсти слева.

Сама журналистка также написала заявление в полицию.

Напомним, что днем ранее стало известно о кончине петербургской журналистки Ирины Панкратовой. Как сообщили в Союзе журналистов Петербурга и Ленобласти, в конце 2024 года Панкратовой диагностировали онкологическое заболевание.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру