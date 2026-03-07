Силовики задержали подростка по подозрению в поджоге АЗС в Колпинском районе

Сотрудники Росгвардии 7 марта задержали 14-летнего подростка, подозреваемого в поджоге заправки в поселке Металлострой Колпинского района Петербурга, сообщила пресс-служба ведомства. По предварительной информации, несовершеннолетний совершил поджог под указке неустановленных лиц, которые связались с ним по телефону.

По информации правоохранителей, подросток облил одну из колонок горючей жидкостью, из-за чего загорелось все здание АЗС. После он попытался скрыться. Сотрудники патрульной службы заметили дым со стороны станции и направились к месту происшествия, когда поступило сообщение от свидетеля поджога. Мужчина описал правоохранителям внешность злоумышленника, после чего силовики обнаружили и задержали подростка.

В ГУ МЧС добавили, что возгорание ликвидировали за 22 минуты. В результате поджога никто не пострадал.

Сейчас подросток находится в отделе полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.

Это не первый случай в Петербурге, когда подростки поджигают автозаправки, действуя по указке неизвестных кураторов, связывающихся с ними по телефону. В прошлом месяце такое происходило по крайней мере трижды. Последний раз 15-летняя девушка подожгла заправку "Татнефть" на улице Савушкина, после чего ее задержали и арестовали на два месяца.

В среду губернатор Петербурга Александр Беглов ввел временный запрет на продажу топлива детям с целью повышения общественной безопасности и предотвращения случаев поджога заправок подростками. Ограничительная мера действует до конца 2026 года.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру