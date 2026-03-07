Иностранец через Госуслуги прописал мигрантов в квартире петербурженки

В Петербурге полиция Приморского района совместно с сотрудниками уголовного розыска и подразделения экономической безопасности задержала иностранца, который якобы взломал личный кабинет петербурженки на портале "Госуслуги" и оформил фиктивную регистрацию двух мигрантов, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД 7 марта. Возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконной миграции (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ).

По версии правоохранителей, в феврале 2026 года подозреваемый вместе с сообщниками незаконно получил доступ к аккаунту петербурженки на портале "Госуслуги". После этого он прописал через сервис двух иностранных граждан из стран ближнего зарубежья в квартире потерпевшей.

Сейчас правоохранительные органы проводят оперативно-следственные мероприятия, а также проверяют подозреваемого на возможную причастность к другим преступлениям.

В январе по статье об организации незаконной миграции задержали троих подозреваемых. Злоумышленники якобы оказывали юридические услуги иностранцам из Центральной Азии, ставя их на миграционный учет и внося заведомо ложные сведения о фактическом нахождении нелегальных мигрантов.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру