По делу об организации незаконной миграции задержаны трое

Три человека задержаны в рамках уголовного дела об организации незаконной миграции (п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ), сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Одного из фигурантов суд определил под домашний арест, остальным назначил подписку о невыезде.

Сотрудники УФСБ и Росгвардии наведались по материалам полиции в места проживания фигурантов 19 января. В результате были задержаны 45-летний иностранец, возглавляющий фирму по оказанию юридических услуг, а также его 39-летняя помощница и 43-летняя руководительница строительной компании.

Согласно оперативным данным, фигуранты могли подыскивать нелегальных мигрантов из стран Центральной Азии и вносить заведомо ложные сведения об их фактическом нахождении. В дальнейшем документы использовались для постановки иностранцев на миграционный учет.

По версии правоохранителей, всего участники схемы успели легализовать более 15 иностранцев. На этом они заработали около 250 тысяч рублей.

Ранее стало известно о том, что Куйбышевский районный суд приступил к рассмотрению дела в отношении ректора Санкт-Петербургского реставрационно-строительного института (СПбРСИ) Александра Борзова, которого обвиняют в легализации пребывания 501 иностранца. Проходивший по делу предприниматель Валерий Урбан заключил соглашение о сотрудничестве со следствием и выслушал на этой неделе приговор. Суд назначил ему 5,5 лет условно со штрафом в размере 600 тысяч рублей.

Андрей Казарлыга / Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти (скриншот видео)