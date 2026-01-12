Ректор петербургского вуза предстанет перед судом за организацию незаконной миграции

В Куйбышевский районный суд Петербурга направлены материалы уголовного дела в отношении 46-летнего ректора Санкт-Петербургского реставрационно-строительного института (СПбРСИ) Александра Борзова, обвиняемого в незаконной легализации пребывания 501 иностранного гражданина на территории России в период с января 2020 года по ноябрь 2024 года, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Также перед судом предстанут двое подельников: 53-летний предприниматель и уроженец страны Ближнего Востока. Преступная деятельность могла принести им 40 млн рублей.

"Установлено, что злоумышленники искали иностранцев, которые желали продлить свое пребывание на территории России. Для получения разрешительных документов им предлагалось оформить учебные визы без реального обучения в вузе, а также осуществить незаконную постановку на миграционный учет", – говорится в сообщении полиции.

Средства, полученные за оказанные иностранцам услуги, тройка фигурантов легализовала через мнимые сделки, отметили в петербургском Главке. Сейчас все фиктивные визы мигрантов аннулированы, а их обладатели внесены в реестр контролируемых лиц. Руководство вуза предоставляло фиктивные приглашения на учебу для граждан Египта, Сирии и Туркменистана.

Обвиняемые задержаны в ноябре 2024 года сотрудниками МВД совместно с ФСБ. Борзова (в прошлом – сотрудник прокуратуры) тогда отправили в СИЗО. Сейчас фигуранты находятся под домашним арестом. Их будут судить по двум статьям: об организации незаконной миграции (ч. 2 ст. 322.1 УК) и об отмывании денежных средств (ч. 4 ст. 174.1 УК).

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру