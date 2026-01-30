Суд продлил до апреля арест зампреда "Яблока" Шлосберга*

Псковский городской суд продлил по 2 апреля срок ареста заместителю председателя партии "Яблоко" Льву Шлосбергу*, сообщила 30 января объединенная пресс-служба судов Псковской области. Политику вменяют публичное распространение заведомо ложной информации об использовании армии по мотивам политической ненависти или вражды (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

О продлении срока содержания политика в СИЗО просило следствие. Само заседание прошло в закрытом от публики режиме, при этом Шлосберг* возражал против этого. Кроме того, перед закрытием заседания он заявил ходатайство об отводе прокурора Андрея Филимонова, но суд в удовлетворении просьбы отказал, сообщили в региональном отделении "Яблока".

Причиной для уголовного преследования Шлосберга* послужил репост, опубликованный в Telegram-канале "яблочника" в феврале 2022 года. Сам политик вину не признает. Под арестом он содержится с начала декабря 2025 года.

Это не единственное уголовное дело, возбужденное в отношении Шлосберга*. В июне 2025 года он стал фигурантом дела о повторной дискредитации Вооруженных сил из-за публикации его видеоинтервью в интернете. Кроме того, в ноябре прошлого года суд приговорил его к 420 часам обязательных работ по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента из-за отсутствия соответствующей метки во "ВКонтакте".

*Минюст внес Льва Шлосберга в реестр иноагентов, Росфинмониторинг внес его в реестр террористов и экстремистов

Андрей Казарлыга / Фото: Объединённая пресс-служба судов Псковской области