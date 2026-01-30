Студенческим семьям в Петербурге будут платить по 200 тысяч рублей за ребенка

В Петербурге собираются ввести единовременные выплаты для студенческих семей при рождении ребенка, их размер составит 200 тысяч рублей, обратил внимание ЗАКС.Ру. Проект соответствующих поправок в Социальный кодекс появился 30 января на сайте Смольного для прохождения антикоррупционной экспертизы.

Проект подготовлен комитетом по социальной политике Петербурга. Документ удлиняет список дополнительных мер поддержки, на которые могут претендовать жители города. В этом случае речь идет о членах студенческих семей, в которых родился ребенок.

"Единовременная выплата в размере 200 тыс. рублей студенческой семье при рождении ребенка (детей)", — говорится в тексте законопроекта.

Получить деньги смогут семьи, члены которых имеют гражданство России, зарегистрированные в Петербурге. Сумма будет выплачиваться однократно на детей, рожденных в студенческих семьях с 1 января 2026 года. Сама мера поддержки вводится сроком на три года.

Также законопроект корректирует положение о выплате 100 тысяч рублей школьницам и студенткам, вставшим на учет по беременности. Сейчас получить деньги могут учащиеся по очной форме обучения, представленный законопроект снимает это ограничение.

Расширяется и действие пункта о компенсации 50 % стоимости обучения детей из многодетных семей в колледжах и вузах. Предполагается убрать ограничение по количеству детей из многодетной семьи и форме их обучения, а также распространить действие меры поддержки на обучение в любых вузах, расположенных на территории Петербурга. Сейчас получить компенсацию можно только на одного ребенка, он должен обучаться на очной форме, а вуз должен находиться в ведении петербургских властей.

Напомним, под студенческой семьей Социальный кодекс понимает семью с детьми, в которой оба родителя состоят в браке и впервые получают обучение по очной форме в колледже или вузе. Под определение также подпадает единственный родитель — студент с детьми.

