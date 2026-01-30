Суд приговорил техника Курчатовского института Богмута* к семи годам колонии

Техник Курчатовского института Дмитрий Богмут* приговорен к семи годам лишения свободы с четырехлетним запретом администрировать сайты, сообщил 30 января MR7. Приговор по делу о распространении фейков об армии по мотивам политической ненависти или вражды (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) вынес Гатчинский городской суд.

Как установил суд, в период с декабря 2022 года по июнь 2023 года Богмут* опубликовал в интернете 17 записей на тему СВО. Подсудимый не отрицал факты публикации, однако не соглашался с тем, что мог сознательно распространять фейки.

Как передает издание, адвокат Рафаиль Поляков сообщил о намерении обжаловать приговор.

Прокурор просил для Богмута* восемь лет колонии с четырехлетним запретом администрирования сайтов. Адвокат ходатайствовал о полном оправдании подзащитного.

Уголовное дело в отношении Богмута* возбудили почти два года назад. В начале апреля 2024 года Октябрьский районный суд отправил его под стражу. Процесс по его делу тянулся с января 2025 года.

*Росфинмониторинг внес Дмитрия Богмута в перечень террористов и экстремистов

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру