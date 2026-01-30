Здание Главпочтамта в Петербурге продали за 1,5 млрд рублей

В Петербурге сменил владельца комплекс исторических зданий Главного почтамта, сообщил 30 января "Коммерсантъ Северо-Запад". По результатам проведенных торгов право на недвижимость получило ООО "Энергетическое межрегиональное холдинговое объединение" (ЭМХО) Алисы Стрелковой, сумма сделки составила 1,5 млрд рублей.

Проведением торгов занимался по поручению собственника АО "Почта России" Российский аукционный дом. Первоначально их объявили в конце ноября, однако вскоре отменили. Позже РАД вновь выставил здание Почтамта на продажу.

Начальная цена торгов составляла свыше 1,2 млрд рублей, шаг повышения равнялся 14 млн рублей. На продажу были выставлены здания на Почтамтской улице общей площадью 13,7 тысячи квадратных метров.

Здание Главпочтамта было построено во второй половине XVIII века по проекту архитектора Николая Львова, выполнявшего заказ вельможи Екатерины II Александра Безбородко. Позже оно неоднократно перестраивалось и достраивалось. В последние годы власти Петербурга говорили о желании организовать на территории комплекса общественное пространство "Почтовый квартал". Соглашение Смольного и "Почты России" на этот счет было подписано в августе 2020 года, однако проект так и не был реализован.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру