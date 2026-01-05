Здание Главпочтамта выставили на повторные торги за 1,2 млрд рублей

Комплекс исторических зданий Главпочтамта выставили на торги, следует из данных сайта Российского аукционного дома (РАД). Начальная цена составляет 1,2 млрд рублей, а шаг повышения - 14 млн рублей.

На продажу выставлены здания на Почтамтской улице. Их общая площадь составляет 13,7 тысячи кв. м.

На сайте РАД отмечено, что Главпочтамт является объектом культурного наследия федерального значения. В отношении него получено охранное обязательство. Также указано, что территория относится к зоне общественно-деловой подзоны специализированных общественно-деловых объектов.

Напомним, в ноябре 2025 года Главпочтамт уже выставляли на торги за 1,2 млрд рублей - тогда их отменили. О повторных торгах стало известно в декабре.

Фото: ЗАКС.Ру