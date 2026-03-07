Беглов встретился с матерями и вдовами погибших бойцов СВО

Губернатор Петербурга Александр Беглов 6 марта провел встречу с матерями и вдовами погибших участников специальной военной операции в БКЗ "Октябрьский", сообщила пресс-служба Смольного. Глава города поздравил женщин с наступающим праздником 8 марта и поблагодарил их за работу в социальной сфере, помощь семьям военнослужащих и участие в волонтерских проектах.

"Город благодарен всем вам, что даже после потери родных и близких вы продолжаете заниматься общественной работой, воспитывать подрастающее поколение, помогать ребятам, которые возвращаются с фронта. Это очень важно", - передает слова Беглова пресс-служба Смольного.

На встрече обсуждались меры поддержки семей военных, работа социальных кураторов, волонтерство и сохранение памяти погибших. Матери и вдовы бойцов спецоперации отметили работу кураторов петербургского филиала фонда "Защитники Отечества", который занимается системной поддержкой семей участников СВО в городе. Кроме того, Беглов поговорил с участницами встречи о проектах по увековечению памяти погибших военнослужащих.

В мероприятии также принял участие заместитель председателя Законодательного собрания Николай Бондаренко.

Накануне Беглов встретился с семьей военного капитана Андрея Онькина, погибшего в марте 2025 года в зоне СВО. Глава города передал родственникам "Золотую Звезду" Героя России и заявил, что вопрос поддержки семьи Онькина находится на контроле петербургских властей.

Екатерина Гусева / Фото: Смольный