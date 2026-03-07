Смольный выделил 60 млн рублей на трудоустройство людей с инвалидностью

Губернатор Петербурга Александр Беглов 7 марта подписал постановление о предоставлении субсидий предприятиям на создание и модернизацию рабочих мест для людей с инвалидностью, сообщила пресс-служба Смольного. На эти цели в городском бюджете выделили 60 млн рублей. Субсидии направят организациям по результатам конкурса.

Согласно постановлению, на субсидию могут претендовать компании, которые создают и улучшают рабочие места, обеспечивают доступность производственной инфраструктуры, обучают и профессионально готовят сотрудников, имеющих группу инвалидности. При этом на предприятиях должны начислять работникам зарплату в соответствии с минимальным размером оплаты труда в Петербурге. На сегодняшний день МРОТ в городе составляет 31 250 рублей.

В ноябре 2024 года Беглов подписал закон, устанавливающий квоты для трудоустройства людей с инвалидностью. Каждый регион может регулировать размер квоты в зависимости от численности сотрудников предприятия. Так, для организаций с штатом от 35 до 100 человек обязаны выделять 2% рабочих мест для сотрудников с инвалидностью. На предприятиях с численностью работников свыше 100 человек предусмотрена квота в размере 2,5%.

Екатерина Гусева / ЗАКС.Ру