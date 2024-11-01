В Петербурге подписали закон о квотировании рабочих мест для инвалидов

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон, устанавливающий квоты для трудоустройства инвалидов на предприятиях города, об этом 1 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

Этот закон был принят для реализации главы 7 Федерального закона "О занятости населения в Российской Федерации", вступившей в силу с 1 сентября 2024 года.

Закон позволяет регионам регулировать размер квоты для трудоустройства инвалидов в зависимости от численности сотрудников предприятия. Компании с числом сотрудников от 35 до 100 человек обязаны выделять 2% рабочих мест для инвалидов.

Для предприятий с численностью работников свыше 100 человек квота повышается до 2,5%. Квотирование распространяется также на филиалы и представительства организаций, действующие в Петербурге.

Законом также предусмотрены исключения: при расчете квоты на трудоустройство инвалидов не учитываются сотрудники, занятые на работах с вредными или опасными условиями труда, что подтверждается специальной оценкой условий труда. Документ также регламентирует порядок выполнения квот и категории работодателей, освобожденные от их выполнения.

Фото: ЗАКС.Ру