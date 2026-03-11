Продажу бензина подросткам хотят запретить в Петербурге до конца года

Смольный планирует запретить продажу топлива несовершеннолетним на АЗС с 16 марта до 31 декабря 2026 года, пишет 11 марта "Фонтанка" со ссылкой на проект постановления губернатора. В случае подписания документа ограничение будет действовать на всех заправках, в том числе автоматических.

За нарушение запрета на продажу горючего для граждан предусмотрен штраф до сорока тысяч рублей, для юридических лиц - до трехсот тысяч рублей.

В случае подписания документа контроль за исполнением ляжет на вице-губернаторов Кирилла Полякова и Игоря Потапенко.

Смольный уже сообщал о запрете продажи топлива на АЗС подросткам 4 марта. Решение Оперативного штаба Петербурга утвердил губернатор Александр Беглов. Тогда сообщалось, что ограничение продлится с 9 марта по 31 декабря 2026 года.

С начала 2026 года в Петербурге зафиксировали несколько случаев поджога заправок подростками. Инциденты произошли на Московском проспекте, Обводном канале, улице Савушкина и в других местах города. Последний поджог случился 7 марта в поселке Металлострой Колпинского района. Сотрудники Росгвардии задержали 14-летнего подростка. Во всех случаях несовершеннолетние действовали по указу неизвестных.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру