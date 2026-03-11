Началось обсуждение строительства магистрали в Приморском районе

В Петербурге 11 марта начались общественные обсуждения планировки и межевания территории под строительство магистрали №1 (М-1) в Приморском районе, сообщили в пресс-службе комитета по градостроительству и архитектуре. Изменения затронут территории на Пляжевом переулке, а также улицы Вводную и Бобыльскую. Обсуждения проекта продолжатся до 8 апреля.

"Документация по планировке территории подготовлена для формирования элементов планировочной структуры, размещение объектов капитального строительства документацией не предусматривается," - отметили в ведомстве.

Также в комитете по градостроительству подчеркнули, что проект включает в себя размещение объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры. Экспозиции проектов опубликуют на сайте ведомства в период с 18 по 27 марта 2026 года.

Крупную четырехполосная магистраль М-1 в Приморском районе пройдет от трассы М-49 в направлении Кольцевой дороги (КАД). Она станет дублером Приморского шоссе. Планируется, что ее протяженность превысит 7 км.

В начале марта Смольный также представил проекты планировки и межевания территорий для строительства небоскребов "Лахта-2" и "Лахта-3" в Приморском районе. Проектирование новых зданий должно завершиться в 2026 году.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру