Госдума запретила выдворять служивших в армии России иностранцев

Депутаты Государственной думы 11 марта приняли в третьем чтении закон о запрете административного выдворения иностранцев и лиц без гражданства, которые служили по контракту в российской армии и участвовали в боевых действиях, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента. Вместо депортации за административные правонарушения им планируют назначать штрафы или обязательные работы сроком от 100 до 200 часов. Отмечается, что в случае грубых нарушений правил поведения на спортивных мероприятиях иностранцам-военнослужащим могут запретить посещение стадионов на срок от одного года до семи лет.

Законопроект внесло на рассмотрение Госдумы правительство в ноябре 2025 года. Он принят на фоне развития миграционной политики и дискуссии о правомерности выдворения иностранных граждан за пределы страны. Так, возможность заключать контракт на службу в российской армии иностранцы получили еще в ноябре 2022 года, а лица без гражданства - с июля 2025 года.

В марте президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий выдачу другим государствам для уголовного преследования иностранцев и лиц без гражданства, которые проходят или проходили службу по контракту в российской армии. Кроме того, иностранцы, заключившие контракт до окончания СВО, а также члены их семей могут получить российское гражданство в упрощенном порядке, не сдавая экзамены по русскому языку, истории и основам законодательства.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру