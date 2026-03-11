Беглов обсудил развитие сотрудничества с послом Таджикистана

Губернатор Петербурга Александр Беглов 11 марта провел в Смольном встречу с чрезвычайным и полномочным послом Таджикистана Давлатшохом Гулмахмадзодой, сообщила пресс-служба Смольного. Посол представил главе города генконсула Таджикистана в Петербурге Хуршеда Шерали, после чего стороны обсудили развитие экономических и гуманитарных связей.

Беглов поблагодарил посла за развитие партнерских связей между Душанбе и Северной столицей. Он отметил, что взаимодействие Петербурга и Таджикистана развивается в русле курса, заданного руководством двух стран. Глава города отметил, что город ведет диалог с Министерством труда, миграции и занятости населения Таджикистана о механизмах организованного набора работников. Сейчас стороны готовят совместную дорожную карту.

В качестве примера сотрудничества двух стран губернатор привел статистические данные. По его информации, по итогам девяти месяцев 2025 года товарооборот между Петербургом и Таджикистаном увеличился почти на четверть. Петербургские компании заинтересованы в поставках фармацевтической продукции, медицинского оборудования, техники для энергетики, а также решений в сфере водоснабжения и водоотведения. Ряд предприятий Северной столицы реализует проекты на территории республики, отметил Беглов.

Глава города добавил, что Петербург, в свою очередь, заинтересован в расширении поставок сельскохозяйственной, пищевой и текстильной продукции из Таджикистана. Кроме того, стороны рассматривают возможности сотрудничества в сфере здравоохранения, культуры и туризма.

Отдельно стороны обсудили возможное участие петербургских компаний в инфраструктурных проектах. Беглов подчеркнул, что город располагает потенциалом в сфере цифровых технологий и радиоэлектроники.

Душанбе и Петербург подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве в 1999 году. В 2026 году исполняется 35 лет установлению побратимских отношений между двумя городами. В мае в столице Таджикистана планируют провести Дни Петербурга с деловой и культурной программой, включая бизнес-форум, круглые столы и выступления творческих коллективов.

Екатерина Гусева / Фото: Смольный