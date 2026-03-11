Комиссия ЗакСа предложила досматривать учеников на входе в школы

Члены постоянной комиссии по вопросам правопорядка и законности Законодательного собрания Петербурга 11 марта обсудили возможность ввести досмотр школьников на входе в учебные заведения, передает "Ротонда". Обсуждение мер безопасности в школах произошло на фоне нападения на подростков и совершения ими терактов. В качестве возможных мер контроля перечислили установку интроскопов для бесконтактного досмотра вещей, расширение полномочий сотрудников охраны и введение обязательной проверки сумок учащихся. В случае отказа проходить досмотр авторы идеи предложили не пускать учеников на занятия.

Депутат Госдумы Николай Валуев, участвовавший в заседании комиссии по видеосвязи, заявил об участившихся случаях проноса опасных предметов в школы. Отдельные данные по Петербургу он не привел. Напомним, что в СМИ регулярно сообщают о нападениях учеников в школах и колледжах. Например, одно из последних происшествий произошло в Анапе в феврале этого года. Подросток открыл стрельбу из украденного у родственника ружья в холле техникума. В результате погиб охранник и получили ранения два человека. Случаи нападения фиксировали и в Петербурге - в декабре прошлого года 15-летний подросток напал на учительницу математики и нанес ей по крайней мере три удара ножом.

Представитель антитеррористической комиссии администрации города Андрей Романов дополнил, что террористическая преступность в стране "здорово помолодела" - теракты стали чаще совершать люди в возрасте 13-15 лет. Романов не привел конкретные примеры, однако в стране и Петербурге регулярно фиксируют случаи совершения теракта молодежью. Президент Владимир Путин также не раз подчеркивал увеличение количества экстремистских и террористических преступлений, совершаемых подростками. Например, за последние два месяца подростки в возрасте 13-16 лет как минимум четыре раза поджигали автозаправки в Петербурге. Последний случай произошел на прошлой неделе в Колпинском районе, когда 14-летний подросток облил горючей жидкостью и поджег колонку на заправочной станции. По версии следствия, он сделал это по указке неизвестных, которые связались с ним по телефону.

"Деловой Петербург" сообщает, что единоросс Константин Чебыкин считает отказы учеников показывать содержимое вещей недопустимыми. По его мнению, меры по обеспечению безопасности в образовательных учреждениях стоит пересмотреть.

"Если ребенок отказывается от досмотра - значит, ему есть что скрывать. Например, те же вейпы, которые в школах действительно запрещены", - приводит слова депутата "Деловой Петербург".

Чебыкин перечислил предложения депутатов ЗакСа, однако часть участников обсуждения усомнилась в правомерности подобных ограничений. Романов напомнил, что отказ в допуске к занятиям может нарушить права ребенка на образование. В комитет по образованию же обратили внимание на высокую цену предложенных мер - один интроскоп стоит минимум 2 млн рублей. При этом глава отдела по вопросам организации антитеррористической защищенности публичных и массовых мероприятий комитета по вопросам законности Александр Равин сообщил, что губернатор Петербурга Александр Беглов готов выделить необходимые средства, отмечает "Ротонда".

Отдельно обсуждалась идея усиления охраны школ, больниц и вузов. В комитете по законности предложили увеличить количество охранников до 3-5 человек и создать городскую ведомственную службу безопасности по примеру Москвы. По словам Романова, такая структура должна работать совместно с Росгвардией и способствовать уменьшению нагрузки на систему безопасности в новых крупных школах, в которых обучаются свыше тысячи детей.

На заседании комиссии свои предложения озвучили и представители петербургского ФСБ. Часть дискуссии проходила без журналистов, их попросили покинуть зал.

Депутаты ЗакСа регулярно обсуждают возможное введение новых мер по организации безопасности в учебных заведениях. Ранее единоросс Андрей Рябоконь предложил создать службу "школьных комиссаров" и закрепить за каждым работником пять образовательных учреждений. По мнению депутата, такая мера поможет усилить механизмы защиты и эффективно пресекать случаи девиантного поведения и нападений в школах.

В феврале Беглов поручил главам района и образовательным организациям самостоятельно расширять профилактику терроризма и вести активную работу с молодежью.

