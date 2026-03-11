Петростат: Сильнее всего в Петербурге подорожали кофе и лимоны

Глава Петростата Александр Кукушкин 11 марта во время пресс-конференции ТАСС поделился основными показателями социально-экономического положения Санкт-Петербурга и Ленобласти в 2025 году. Анализ изменения цен на продукты показал, что в Петербурге на 45% увеличились цены на лимоны и на 35% - на натуральный кофе. В Ленобласти рост цен на эти продукты составил 37% и 29% соответственно. Также в Петербурге и Ленобласти подорожали замороженная рыба, мясо, свиная и говяжья печень, рыбные консервы, мясокопчености и шоколад.

Некоторые продукты, напротив, подешевели. Сильнее всего упали цены на плодоовощную продукцию. Например, капуста стала стоить меньше на 37% в Петербурге и 33,4% в Ленобласти. Доступнее стали огурцы, помидоры, апельсины, лук. Подешевели также крупа, сахар, сливочное масло и яйца.

Снижение цен на яйца можно объяснить растущим производством этого продукта в Ленобласти. "В 2025 Ленинградская область сохранила лидерство в России по производству яиц. Хозяйствами всех категорий получены 3,8 миллиардов штук яиц. Это на три процента больше, чем годом ранее," - заявил Кукушкин.

С января 2026 года года НДС увеличился до 22%. Однако продукты питания попали под льготную ставку в размере 10%. Кроме продуктов питания, она предусмотрена для лекарств, медицинской продукции и товаров для детей.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру