Рябоконь предложил создать службу школьных комиссаров

Депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Рябоконь выступил с инициативой организовать при региональных органах управления образованием службу "школьных комиссаров", которые займутся выявлением случаев травли и девиантного поведения в школах, обеспечением безопасности учеников и созданием эффективных механизмов защиты. Своей идеей он поделился в соцсетях 9 февраля.

В последнее время в российских школах участились случаи нападений – с начала года в стране произошло несколько резонансных инцидентов. Это выявило серьезные проблемы в действующей системе обеспечения безопасности, подчеркивает парламентарий.

– Наши школы не готовы предупреждать внутренние угрозы, исходящие от затравленных или девиантных учащихся. И, безусловно, тут не помогут ни сотни новых проверок, ни увеличение количества охранников, – пояснил Рябоконь в своих соцсетях.

Для обеспечения качественной работы депутат предложил закрепить за каждым школьным комиссаром не более пяти образовательных учреждений. Данная мера позволит существенно сократить внутренние угрозы в образовательной среде, считает Рябоконь.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что спикер Законодательного собрания Александр Бельский посчитал нужным проверить эффективность затрат на обеспечение безопасности в российских школах. Так же он поддержал инициативу депутата Павла Крупника о введении в педагогический состав детского психолога, но выразил сомнения, что предложение можно реализовать в ближайшее время.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру