Сергеева предложила перевести дружинников на электронный документооборот

Комиссия по вопросам правопорядка и законности Законодательного собрания Петербурга 9 февраля обсудила вопросы, связанные с деятельностью добровольных народных дружин и совершенствованием административного законодательства. С докладом выступила заместитель председателя комиссии, депутат Вера Сергеева. Она предложила создать систему учета мероприятий для полиции и перевести их документацию в электронный формат. Этим должна заняться специальная рабочая группа.

Сергеева отметила, что отчетная документация народной дружины – включая журнал учета дежурств, планы мероприятий, отчеты об участии в охране общественного порядка и документы о часах патрулирования – подается только в бумажном виде. При этом цифровизация обозначена как одна из национальных целей развития страны.

– Активные участники народной дружины Калининского района разработали единую информационную систему мероприятий ДНД. Данная программа позволит уйти от бумажного учета к единой системе, контролировать мероприятия, снизить нагрузку на администрации районов и другие ведомства, – заявила докладчица.

Комиссия поддержала предложение создать рабочую группу для детального изучения вопроса. Кто войдет в ее состав – не уточняется.

Добровольная народная дружина – это объединение организаций, оказывающих помощь правоохранительным органам в охране общественного порядка и обеспечения безопасности. В основные задачи народной дружины входит патрулирование улиц, помощь в поиске пропавших людей, охрана на массовых мероприятиях и профилактика правонарушений. Обычно собственные структуры дружинников есть в каждом районе Петербурга.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру