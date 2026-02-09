ЗакС обратится в ГАИ и Минтранс для изменения режима работы светофоров

Петербургские депутаты поддержали проект обращения в адрес главы Госавтоинспекции Михаила Черникова и министра транспорта Андрея Никитина об изменении графика работы светофоров в городе. Вопрос об этом рассмотрела 9 февраля рабочая группа на заседании комиссии городского парламента по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Глава комиссии Алексей Цивилев начал с того, что перечислил жалобы горожан на работу светофоров. Новые правила введены петербургским комитетом по транспорту в соответствии с ГОСТом для разделения автомобильных и пешеходных потоков. Всего они затронули 403 из почти двух тысяч регулируемых перекрестков Петербурга. В результате там, где прежде красный сигнал горел по 20 секунд, теперь приходится простаивать по минуте, а то и дольше. В петербургском климате подобное неприемлемо, полагает парламентарий.

— Люди стоят, три минуты ждут зеленый свет, а в условиях -15 [градусов] для людей тяжело [подолгу стоять], и они чаще стараются нарушить правила, как нам пишут, или создают большие пробки, — отметил депутат.

Представитель ГАИ Павел Ионков заявил в ответ, что существующие правила обязательны к исполнению. Для их изменения следует обращаться в федеральные органы власти, но это не относится к деятельности инспекции, высказался он.

От городского комитета по транспорту в заседании участвовал начальник отдела организации дорожного движения Евгений Воробьев. По его словам, количество жалоб от водителей и пешеходов растет, а условия для движения ухудшились "со всех сторон". К этому он добавил, что комитет завершает обсуждение предложений по работе светофоров, которые предполагается направить в Минтранс и ГАИ.

Депутат Александр Ходосок предложил представителю Госавтоинспекции присоединиться к готовящемуся на рабочей группе обращению. Ионков парировал, что инспекция в Петербурге ранее уже поднимала этот вопрос, но получила на это лишь требование выполнять существующие правила.

Итоги заседания подвел Цивилев. Депутат призвал учитывать психологию пешеходов, которые готовы рисковать безопасностью, чтобы не простаивать лишнее время на перекрестках. Само обращение, по его словам, продиктовано в том числе стремлением помочь Госавтоинспекции.

— Помочь ГИБДД Санкт-Петербурга привести безопасность дорожного движения в минимальный уровень с помощью нашего научного опыта, который с ГОСТами, с формулами уже всем поможет, — изложил суть документа депутат.

Участники заседания приняли текст обращения единогласно.

