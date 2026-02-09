ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 9 февраля 2026, 17:23

Депутат Ходосок поздравил петербуржцев с Днем пиццы

фото ЗакС политика Депутат Ходосок поздравил петербуржцев с Днем пиццы

Член фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Петербурга Александр Ходосок поздравил своих подписчиков в социальных сетях в с Днем пиццы, который отмечается 9 февраля. Парламентарий пожелал читателям "теплого, ароматного и легкого дня", наполненного хорошим настроением, улыбками и маленькими радостями.

"Сегодня отличный повод устроить маленький праздник вкуса и уюта! Пицца давно стала символом радости, дружеских встреч и теплых семейных вечеров. Её история началась в Италии, но со временем она покорила весь мир, обретя сотни вариантов — от классической "Маргариты" с томатами, моцареллой и базиликом до самых необычных авторских рецептов", – написал Ходосок. 

Депутат отметил, что особенности приготовления неаполитанской пиццы вошли в список нематериального наследия ЮНЕСКО. 

Также на дату в календаре обратила внимание коллега Ходоска депутат Наталия Астахова, которая решила в этот день рассказать подписчикам историю пиццы. Она отметила, что прародителем сегодняшней пиццы является фокачча, а самая старая разновидность этого блюда "Маринара" была особенно популярна у рыбаков. В ее состав входили томатный соус,  чеснок, орегано и оливковое масло первого отжима, отмечает Астахова. 

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Астахова Наталия Владимировна 
Ходосок Александр Владимирович 






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама