Депутат Ходосок поздравил петербуржцев с Днем пиццы

Член фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Петербурга Александр Ходосок поздравил своих подписчиков в социальных сетях в с Днем пиццы, который отмечается 9 февраля. Парламентарий пожелал читателям "теплого, ароматного и легкого дня", наполненного хорошим настроением, улыбками и маленькими радостями.

"Сегодня отличный повод устроить маленький праздник вкуса и уюта! Пицца давно стала символом радости, дружеских встреч и теплых семейных вечеров. Её история началась в Италии, но со временем она покорила весь мир, обретя сотни вариантов — от классической "Маргариты" с томатами, моцареллой и базиликом до самых необычных авторских рецептов", – написал Ходосок.

Депутат отметил, что особенности приготовления неаполитанской пиццы вошли в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Также на дату в календаре обратила внимание коллега Ходоска депутат Наталия Астахова, которая решила в этот день рассказать подписчикам историю пиццы. Она отметила, что прародителем сегодняшней пиццы является фокачча, а самая старая разновидность этого блюда "Маринара" была особенно популярна у рыбаков. В ее состав входили томатный соус, чеснок, орегано и оливковое масло первого отжима, отмечает Астахова.

Фото: ЗАКС.Ру