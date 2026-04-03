Муниципалов из Токсово обвинили в получении 30-миллионной взятки

Октябрьский районный суд Петербурга 3 апреля отправил под домашний арест на два месяца экс-замглаву администрации МО "Токсовское городское поселение" Сергея Бенеру, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), передает объединенная пресс-служба судов города. Сейчас Бенера занимает пост помощника замглавы администрации Токсово по социальному развитию. По этому же делу суд арестовал на два месяца некоего Магомеда Абдулаева. По версии следствия, он являлся соучастником Бенеры и других неустановленных лиц из руководства администрации МО "Токсовское городское поселение".

По данным следователей, в период с ноября 2024 года по апрель 2026 года Бенера, Абдулаев и другие чиновники из администрации Токсово получили взятку в размере 30 млн рублей от генерального директора одной из компаний, которому администрация предоставила аренду земельного участка, расположенного на территории муниципалитета. Областных муниципалов задержали 1 апреля. В тот же день им предъявили обвинение по делу о получении взятки в особо крупном размере. Пресс-служба судов сообщает, что Абдулаев просил суд назначить ему домашний арест или запрет определенных действий в качестве меры пресечения, а Бенера не стал возражать против домашнего ареста.

В середине марта 47news со ссылкой на собственные источники сообщал о задержании главы администрации МО "Рахьинское сельское поселение" во Всеволожском районе Романа Федорцова. По информации издания, чиновника подозревали в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Следствие полагало, что руководство администрации намеренно завышало контракты при расселении людей из аварийного жилья.

