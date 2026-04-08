Суд приговорил фигурантов дела "Весны"* к реальным срокам

Городской суд Петербурга приговорил 8 апреля к реальным срокам колонии общего режима шестерых членов молодежного движения "Весна"*. Фигурантам назначили от 6 лет 2 месяцев до 12 лет лишения свободы.

— Анну Архипову** приговорили к 12 годам колонии;

— Василия Неустроева*** приговорили к 10 годам колонии;

— Яна Ксенжепольского**** приговорили к 11 годам колонии;

— Евгения Затеева***** приговорили к 6 годам 2 месяцам колонии;

— Павла Синельникова****** приговорили к 7,5 года колонии;

— Валентина Хорошенина******* приговорили к 6 годам 2 месяцам колонии.

Суд постановил зачесть каждый день, проведенный фигурантами в СИЗО, за полтора дня лишения свободы. Под арестом они находились с июня 2023 года.

На предыдущем заседании, которое состоялось 25 февраля, гособвинение ходатайствовало о назначении подсудимым от 8 до 13 лет колонии общего режима и о штрафах в размере 1 млн рублей для троих из них. Наименьший срок прокуратура запросила для Хорошенина******* — единственного из шести, кто заявил о частичном признании вины.

В целом фигурантов преследовали по шести статьям Уголовного кодекса, при этом в каждом отдельном случае их набор не совпадал. Подсудимых обвиняли в создании или участии в деятельности НКО, посягающей на личность и права граждан (ст. 239 УК РФ), в реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ), создании экстремистского сообщества или участии в нем (ст. 282.1 УК РФ), в распространении фейков об армии (ст. 207.3 УК РФ), в публичных призывах к деятельности против безопасности государства (ст. 280.4 УК РФ) и в склонении к массовым беспорядкам (ст. 212 УК РФ).

Движение "Весна"* было основано в Петербурге в 2013 году. После начала СВО его участники провели ряд пацифистских акций. В декабре 2022 года Горсуд признал движение экстремистской организацией по иску прокуратуры.

*Движение "Весна" по решению суда от 06.12.2022 признано экстремистской организацией, его деятельность запрещена. Движение "Весна" также внесено в реестр незарегистрированных объединений — иностранных агентов.

**Росфинмониторинг внес Анну Архипову в список террористов и экстремистов

***Росфинмониторинг внес Василия Неустроева в список террористов и экстремистов

****Росфинмониторинг внес Яна Ксенжепольского в список террористов и экстремистов

*****Росфинмониторинг внес Евгения Затеева в список террористов и экстремистов

******Росфинмониторинг внес Павла Синельникова в список террористов и экстремистов

*******Росфинмониторинг внес Валентина Хорошенина в список террористов и экстремистов

