Суд признал движение "Весна"* экстремистской организацией

Городской суд Петербурга 6 декабря удовлетворил иск прокуратуры о признании движения "Весна"* экстремистской организацией, сообщил правозащитный проект "Первый отдел", который представлял интересы участников движения в суде.

Правозащитники отмечают, что судебное разбирательство проходило в закрытом режиме из-за некоторых "секретных" документов, среди которых был сам иск. Прокуратурой было подготовлено 7 томов уголовного дела, в которых якобы содержались доказательства незаконности деятельности движения. На выступление в прениях прокурору потребовалось 2 минуты.

Адвокаты Антон Голубев и Андрей Чертков, сотрудничающие с "Первым отделом", намерены обжаловать решение суда. Они могут сделать это в течение месяца.

Прокуратура подала иск о признании движения экстремистским в сентябре. В ведомстве решили, что деятельность организации направлена на подрыв общественной безопасности и основ конституционного строя. Прокуратура причислила к сторонникам объединения фигурантов дел по статьям о распространении фейков о российской армии (ст. 207.3 УК): Викторию Петрову, Александру Скочиленко и других.

Многие сторонники "Весны"* были вынуждены покинуть страну из-за рисков уголовного преследования после начала специальной военной операции на Украине из-за своей пацифистской позиции.

*Движение "Весна" признано экстремистским, его деятельность запрещена на территории РФ. Движение также внесено Минюстом в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента

Константин Леньков