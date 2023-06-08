В Москве арестовали трех петербургских фигурантов дела "Весны"*

Басманный районный суд Москвы 8 июня арестовал троих фигурантов нового уголовного дела, связанного с движением "Весна"***. Петербуржцы, бывшие координаторы движения Валентин Хорошенин и Евгений Затеев, а также глава районного отделения "Яблока" и член ТИК № 61 Василий Неустроев пробудут в следственном изоляторе минимум до 5 августа, сообщил правозащитный проект "ОВД-Инфо"**. О причастности Неустроева к "Весне"*** неизвестно. Во вторник все трое были доставлены в столицу из Петербурга.

Уголовное дело связано с публикациями "Весны"*** от 2022 года. Неустроеву вменяют сразу шесть статей Уголовного кодекса: об организации деятельности экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК), о публичных призывах к действиям против безопасности государства (ст. 280.4 УК), о распространении "фейков" об армии ( ст. 207.3 УК), о распространении группой лиц неуважительных сведений о днях воинской славы (ст. 354.1 УК), о склонении к массовым беспорядкам (ст. 212 УК) и о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ст. 239 УК).

Экс-координаторы движения Хорошенин и Затеев с 2022 года проходят по уголовному делу о создании НКО, посягающей на права граждан (ст. 239 УК), и находились под запретом определенных действий. Дело объединили в одно производство с другим, о вовлечении в массовые беспорядки (ч.1.1 ст. 212 УК). На них также заведено дело по статьям об организации экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1) и реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1).

Также в этот день избирают меру пресечения еще троим фигурантам дела из других регионов. Яна Ксенжепольского и Анну Архипову, как и остальных, арестовали до 5 августа. Заседание по избранию меры для Павла Синельникова еще продолжается.

Напомним, движение "Весна"*** было признано экстремистским в конце 2022 года.

**Минюст внёс "ОВД-Инфо"* в единый реестр иноагентов

Константин Леньков

*** Движение "Весна" по решению суда от 6.12.2022 признано экстремистской организацией, его деятельность запрещена. Движение "Весна" также внесено в реестр незарегистрированных объединений - иностранных агентов.