Руководитель районного отделения петербургского "Яблока" стал подозреваемым по шести статьям УК

Председателя Фрунзенского местного отделения партии "Яблоко" и члена территориальной избирательной комиссии № 61 Василия Неустроева подозревают в организации экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1), реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1), распространении "фейков" о ВС РФ (п. "б", "д" ч. 2 ст. 207.3), склонении к массовым беспорядкам (ч. 1.1 ст. 212), публичным призывам к осуществлению направленной против безопасности государства деятельности (ч. 3 ст. 280.4) и создании НКО, посягающей на личность и права граждан (ч. 2 ст. 239), сообщили 7 июня в правозащитном сообществе "Первый отдел".

Ранее Неустроева этапировали из Петербурга в Москву вместе с Евгением Затеевым и Валентином Хорошениным, бывшими координаторами признанного экстремистским и запрещенного в России молодежного движения "Весна"***, также включенного в реестр иноагентов. В столицу, помимо них, доставили ранее сотрудничающего с движением активиста из Твери Яна Ксенжепольского и девушку, имя которой не разглашают. "РИА Новости" со ссылкой на источники в силовых ведомствах сообщило, что обыски в рамках этого дела также прошли в Барнауле и Новосибирске, а всего в главное следственное управление Следкома доставили шесть человек.

Хорошенина подозревают в организации экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1) и реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1). Что вменяют остальным задержанным на момент подготовки публикации было не известно. Ожидается, что меру пресечения им выберет Басманный суд Москвы в четверг, 8 июня.

С мая 2022 года Хорошенин и Затеев находились под запретом определенных действий в рамках уголовного дела уголовного дела о создании НКО, посягающей на права граждан (ст. 239 УК). Позже его объединили в одно производство с делом о вовлечении в массовые беспорядки (ч.1.1 ст. 212 УК).

В "Первом отделе" заявили, что Неустроев никак не связан с запрещенным движением. То же самое ЗАКС.Ру сообщили в петербургском "Яблоке". Там своего однопартийца охарактеризовали как тихого, мирного и спокойного человека.

*** Движение "Весна" по решению суда от 6.12.2022 признано экстремистской организацией, его деятельность запрещена. Движение "Весна" также внесено в реестр незарегистрированных объединений - иностранных агентов.