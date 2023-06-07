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Руководитель районного отделения петербургского "Яблока" стал подозреваемым по шести статьям УК

фото ЗакС политика Руководитель районного отделения петербургского "Яблока" стал подозреваемым по шести статьям УК

Председателя Фрунзенского местного отделения партии "Яблоко" и члена территориальной избирательной комиссии № 61 Василия Неустроева подозревают в организации экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1), реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1), распространении "фейков" о ВС РФ (п. "б", "д" ч. 2 ст. 207.3), склонении к массовым беспорядкам (ч. 1.1 ст. 212), публичным призывам к осуществлению направленной против безопасности государства деятельности (ч. 3 ст. 280.4) и создании НКО, посягающей на личность и права граждан (ч. 2 ст. 239), сообщили 7 июня в правозащитном сообществе "Первый отдел".

Ранее Неустроева этапировали из Петербурга в Москву вместе с Евгением Затеевым и Валентином Хорошениным, бывшими координаторами признанного экстремистским и запрещенного в России молодежного движения "Весна"***, также включенного в реестр иноагентов. В столицу, помимо них, доставили ранее сотрудничающего с движением активиста из Твери Яна Ксенжепольского и девушку, имя которой не разглашают. "РИА Новости" со ссылкой на источники в силовых ведомствах сообщило, что обыски в рамках этого дела также прошли в Барнауле и Новосибирске, а всего в главное следственное управление Следкома доставили шесть человек.

Хорошенина подозревают в организации экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1) и реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1). Что вменяют остальным задержанным на момент подготовки публикации было не известно. Ожидается, что меру пресечения им выберет Басманный суд Москвы в четверг, 8 июня.

С мая 2022 года Хорошенин и Затеев находились под запретом определенных действий в рамках уголовного дела уголовного дела о создании НКО, посягающей на права граждан (ст. 239 УК). Позже его объединили в одно производство с делом о вовлечении в массовые беспорядки (ч.1.1 ст. 212 УК). 

В "Первом отделе" заявили, что Неустроев никак не связан с запрещенным движением. То же самое ЗАКС.Ру сообщили в петербургском "Яблоке". Там своего однопартийца охарактеризовали как тихого, мирного и спокойного человека.

*** Движение "Весна" по решению суда от 6.12.2022 признано экстремистской организацией, его деятельность запрещена. Движение "Весна" также внесено в реестр незарегистрированных объединений - иностранных агентов.


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