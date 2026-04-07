Новый протокол на Шишлова поступил в суд

В Петроградский районный суд поступили материалы административного дела в отношении лидера фракции "Яблоко" в Законодательном собрании Петербурга Александра Шишлова, обратили внимание петербургские СМИ. На него вновь составили протокол о демонстрации запрещенной символики (ч. 1 ст.20.3 КоАП). Прошлый протокол вернули составителям из-за наличия в нем процессуальных нарушений, которые правоохранители вовремя не устранили.

Административный протокол поступил в суд вечером 6 апреля. Рассматривать дело в отношении Шишлова будет судья Татьяна Прялкина. Дату заседания еще не назначили. По статье о демонстрации запрещенной символики предусмотрены штраф и запрет на участие в выборах любого уровня в течение года с момента привлечения к административной ответственности.

Прошлый протокол на Шишлова поступил в суд в середине марта. Причиной стал репост интервью в социальных сетях "яблочника" от 2023 года, в котором упоминался оппозиционер Алексей Навальный*.

Ранее на "яблочников" уже составляли административные протоколы по этой статье. Так, штраф по делу о демонстрации запрещенной символики получили председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков за публикацию от февраля 2024 года, а также депутат петербургского парламента Ольга Штанникова за пост в социальных сетях от 2013 года. Основанием для составления административных протоколов в обоих случаях стала публикация портрета Навального*. Оба депутата не смогут участвовать в выборах в сентябре 2026 года.

* Алексей Навальный внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру