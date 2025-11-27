Депутата Ольгу Штанникову оштрафовали за публикацию с портретом Навального*

Калининский районный суд Петербурга признал депутата городского парламента Ольгу Штанникову виновной в публикации экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП), сообщает "Ротонда". Ей назначили штраф в 1,5 тысячи рублей. Из-за решения суда она не сможет баллотироваться на выборах 2026 года.

Поводом для штрафа стала публикация Штанниковой в социальных сетях. Силовики нашли ее пост, размещенный в 2013 году. В нем, следует из протокола, содержалось изображение оппозиционера Алексея Навального*.

Штанникова получила депутатский мандат в ноябре 2024 года. Она заняла место Бориса Вишневского**, который вынужденно сложил полномочия из-за статуса иностранного агента.

Лица, привлеченные к ответственности за демонстрацию запрещенной символики, в течение года не могут выдвигать свои кандидатуры на выборах любого уровня. Следующие выборы депутатов Законодательного собрания должны состояться 20 сентября 2026 года.

Отметим, в Петербурге в последние месяцы несколько политиков пытаются привлечь по этой статье. В первых числах декабря суд рассмотрит протокол в отношении председателя партии "Яблоко" Николая Рыбакова. Также штраф за фото Навального* составили на депутата Заксобрания Михаила Амосова, однако он все же сможет принять участие в голосовании – решение о штрафе было вынесено в начале сентября.

* Алексей Навальный внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

** Минюст внес Бориса Вишневского в реестр иностранных агентов

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру