Главу лесничества и бизнесмена отправили в СИЗО по делу о мошенничестве в Ленобласти

Октябрьский районный суд арестовал руководителя Морозовского лесничества Илью Евдокимова и генерального директора ООО "Стройлесэксперт" Александра Кузякина, сообщила объединённая пресс-служба судов Петербурга. Обоих обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как сообщили в Следственном комитете по Ленинградской области, по предварительным оценкам ущерб превышает 40 млн рублей, однако его сумма может достигать 1 млрд рублей. Вину фигуранты не признали. Евдокимова арестовали до 24 января, Кузякина — до 25 января.

По версии следствия, обвиняемые организовали фиктивное выполнение работ по компенсационной высадке деревьев. Для этого они заключали контракты на подготовку земли, посадку саженцев и последующий уход за лесом, однако фактически эти работы не проводились. В комитет по природным ресурсам Ленинградской области, как утверждает следствие, направлялись подложные отчётные документы.

В рамках расследования силовики провели обыски в лесничестве, коммерческих организациях и по местам жительства обвиняемых.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру