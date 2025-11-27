Подругу исчезнувшей чеченки Сулеймановой арестовали за пикет в Петербурге

Красносельский районный суд Петербурга 27 ноября арестовал на 10 суток Елену Патяеву, подругу уроженки Чечни Седы Сулеймановой, бесследно пропавшей в 2023 году. Патяеву признали вновной в повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП), сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Поводом для ареста стал пикет 25 ноября, посвященный исчезновению Сулеймановой. Патяева вышла к 54-му отделу полиции в Красносельском районе с плакатом. Она регулярно проводит подобные акции. До этого силовики уже задерживали Патяеву из-за одиночных пикетов. Девушка признала вину, отметив, что выполнила требования полицейского. О том, что возле отдела полиции якобы нельзя находиться, она не знала. На территорию учреждения не заходила.

"Сотрудником полиции Патяева публично уведомлена о том, что данное мероприятие должно соответствовать установленным законом нормам проведения публичного мероприятия, однако Патяева продолжила данное публичное мероприятие, тем самым не выполнила законные требования сотрудника органов внутренних дел", - говорится в сообщении пресс-службы судов.

В январе 2025 года суд назначил Патяевой 20 часов обязательных работ за пикет. Тогда она вышла с плакатом к мосту Ахмата Кадырова. Как рассказали в пресс-службе судов, наказание она не исполнила. Сама Патяева заявляла, что с ней не связывались судебные приставы.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру