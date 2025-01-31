Подруге пропавшей Седы Сулеймановой назначили 20 часов работ за пикет

Красносельский районный суд Петербурга 31 января назначил активистке Елене Патяевой 20 часов обязательных работ за проведение одиночного пикета на мосту Ахмата Кадырова. Суд признал ее виновной в проведении публичного мероприятия без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). Акция Патяевой была посвящена пропавшей в Чечне подруге Седе Сулеймановой.

Согласно протоколу полицейских, Патяева 29 января вышла на мост в Красносельском районе с плакатом, посвященной уроженке Чечни Сулеймановой, чье местонахождение с августа 2023 года неизвестно, рассказали ЗАКС.Ру в Объединенной пресс-службе судов. Правозащитники утверждают, что девушка уехала из дома в Петербург, чтобы избежать навязываемого ей брака. Позже полиция задержала ее и передала родственникам. После этого Сулейманову никто не видел. Следственный комитет в Чечне возбудил уголовное дело по факту "безвестного исчезновения". За десять месяцев после возбуждения дела никакой новой информации о ее местонахождении не появилось. Плакат Патяевой, задержанной на мосту, был посвящен как раз работе сотрудников СК.

Патяева регулярно пытается привлечь внимание к пропаже Сулеймановой. Она неоднократно проводила пикеты на эту тему. Например, возле здания прокуратуры Петербурга.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру