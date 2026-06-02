Запесоцкий ушел с поста ректора университета профсоюзов в ФНПР

Ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александр Запесоцкий перешел на должность советника в Федерацию независимых профсоюзов (ФНПР) в Москве, передает 2 июня "Ротонда" со ссылкой на собственный источник в учебном заведении. На пост главы СПбГУП назначили проректора вуза Ларису Пасешникову.

Накануне Арбитражный суд Петербурга снял обеспечительные меры по делу о национализации имущества университета, позволяющие Запесоцкому восстановиться в должности ректора. В разговоре с "Фонтанкой" он заявлял, что собирался работать советником в Федерации независимых профсоюзов, однако не исключает, что вузу может понадобиться его помощь.

В конце апреля в Министерстве науки и высшего образования прошло совещание, на котором приняли решение о передаче комплекса зданий университета в собственность ФНПР. Участники совещания также предложили сменить статус вуза, преобразовав СПбГУП из негосударственного образовательного учреждения в автономную некоммерческую организацию.

Запесоцкого сняли с должности ректора университета профсоюзов в сентябре 2025 года по иску Генеральной прокуратуры о национализации имущества учреждения. Тогда университет возглавил Евгений Лубашев в качестве временно исполняющего обязанности. В октябре 2025 года здания СПбГУП перешли в доход государства. Запесоцкий неоднократно подавал апелляции и добивался отмены обеспечительных мер, однако получал отказы.

Пасешникова работает в университете порядка 30 лет. Она окончила юридический факультет университета профсоюзов в 1996 году, после чего осталась работать в вузе. В период преподавательской карьеры она занимала должности старшего преподавателя, доцента и начальника юридического отдела СПбГУП. С 2004 года она находилась на посту проректора. В конце 2025 года Пасешникову задержали по уголовному делу о хищении средств в размере 26,9 млн рублей, выплаченных университету за проведение научно-исследовательских работ. В феврале 2026 года суд признал ее задержание незаконным.

