Редактора "Новой газеты" Ролдугина перевели под домашний арест

Тверской районный суд 2 июня отпустил под домашний арест исполнительного редактора и обозревателя "Новой газеты" Олега Ролдугина, передает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Его обвиняют в незаконном использовании и хранении персональных данных в составе группы лиц (ч. 3 ст. 272.1 УК). Журналист пробудет под домашним арестом как минимум до 10 июля.

По словам представителей издания, следствие ходатайствовало о смягчении меры пресечения в связи с частичным признанием вины обвиняемым, а также наличием у Ролдугина несовершеннолетних детей и пожилых родителей. Судья Сергей Комлев удовлетворил ходатайство.

Ролдугина задержали в Москве в начале апреля по подозрению в неправомерном доступе к компьютерной информации. После ему предъявили обвинение и отправили в следственный изолятор. По версии следователей, журналист искал чужие персональные данные с помощью ботов для интернет-пробива и использовал незаконно полученные сведения в своих материалах. Санкция вменяемой ему статьи предусматривает до шести лет лишения свободы и штраф в размере до миллиона рублей.

В рамках расследования по данному уголовному делу в офисе "Новой газеты" прошли обыски. Следственные мероприятия в общей сложности длились 13 часов и закончились уже ночью. Во время обысков сотрудники редакции не могли связаться с адвокатами и коллегами из "Новой газеты".

