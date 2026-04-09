Новости 9 апреля 2026, 16:06

В редакции "Новой газеты" в Москве проходит обыск

Силовики пришли в редакцию "Новой газеты" в Москве, сообщили представители издания в соцсетях. Примерно в 12 часов дня 9 апреля в офис прибыли сотрудники спецслужб. "Новой газете" неизвестна причина их визита. Адвокаты журналистов не могут попасть в редакцию. 

"Примерно в 12 часов в редакцию "Новой газеты" в Москве прибыли сотрудники спецслужб в масках и начали проводить следственные действия. Мы не знаем причину — адвокатов редакции не пускают в офис, где также находится часть сотрудников", - сообщили в "Новой газете".

В пресс-службе главного управления МВД по Москве сообщили, что 10 марта возбуждено уголовное дело по статье о незаконном использовании и передаче персональных данных (ст. 272.1. УК РФ). По данным РИА "Новости", дело связано с обысками в редакции "Новой газеты". 

"Новая газета" основана в 1993 году. В сентябре 2022 суд по иску Роскомнадзора лишил издание лицензии СМИ. 

Дарья Нехорошева


