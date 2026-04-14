Журналисту "Новой газеты" Олегу Ролдугину предъявили обвинение

Исполнительному редактору и обозревателю "Новой газеты" Олегу Ролдугину 14 апреля предъявили обвинение по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации в составе группы лиц (ч. 3 ст. 272 УК РФ), сообщили представители издания в социальных сетях. Журналиста задержали на прошлой неделе. По словам сотрудников издания, сейчас Ролдугин находится в изоляторе временного содержания.

Следствие полагает, что журналист использовал боты для интернет-пробива и публиковал незаконно полученную информацию, содержащую чужие персональные данные, в своих материалах. "Коммерсантъ" утверждает, что на заседании суда по избрании меры пресечения Ролдугин не признал свою вину, а также просил избрать для него более мягкую меру. В результате Тверской районный суд Москвы 10 апреля арестовал журналиста "Новой газеты" на один месяц. Он пробудет под стражей как минимум до 10 мая.

Ролдугина задержали в прошлую пятницу. Параллельно с этим в московском офисе "Новой газеты" в Потаповском переулке прошли обыски в рамках уголовного дела о незаконном использовании персональных данных. Мероприятия длились в общей сложности 13 часов и закончились уже ночью. При этом к сотрудникам не пускали адвокатов, с ними не могли связаться представители "Новой газеты".

